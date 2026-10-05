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8 фактов, после которых вы уже не скажете «ну и что тут интересного»

8 фактов, после которых вы уже не скажете «ну и что тут интересного»

Сервантес в рабстве, Наполеон III с доской на плече, вирус внутри нас и деревня, получившая 10 миллионов просто за название — эта подборка создана так, чтобы вы не остановились на первом абзаце.

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