Счета за свет значительно вырастут: сколько теперь будет стоить киловатт на Кубани

Для жителей городов цена увеличится с 6,53 до 7,35 рубля за киловатт-час. Сельские потребители, а также горожане, проживающие в домах, оборудованных электроплитами и электроотоплением, будут платить 5,15 рубля вместо прежних 4,57 за киловатт-час.