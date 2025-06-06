🎉Выходим на финишную прямую перед длинными выходными! Следующая рабочая неделя будет трёхдневной: нас ждут четыре дня отдыха на День России — с 12 по 15 июня.
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🎉Выходим на финишную прямую перед длинными выходными! Следующая рабочая неделя будет трёхдневной: нас ждут четыре дня отдыха на День России — с 12 по 15 июня.