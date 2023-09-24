Спички - не игрушка

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  • Мария Беликова
    Инна! Очень бы хотелось, чтобы Армения была всегда. Очень! Но Пашиняна привели пиндосы к власти для того, чтобы Армен...Люди, живущие в А...
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    Так говорят о покойниках. Чтоб кто то , кого то не забывал... А в реальности свою жизнь нужно доказывать делом, а не ...Люди, живущие в А...
  • Эдуард Александров
    Ждобская статьяЛюди, живущие в А...

Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам"

Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам"

Население . ГОЛОС  МОРДОРА Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам".

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Комментарии
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Эдуард Александров
Ждобская статья
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8 час.
Владимир Сабакарь
Так говорят о покойниках. Чтоб кто то , кого то не забывал... А в реальности свою жизнь нужно доказывать делом, а не памятью...
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7 час.
Мария Беликова
Инна! Очень бы хотелось, чтобы Армения была всегда. Очень! Но Пашиняна привели пиндосы к власти для того, чтобы Армении не стало! Надо смотреть правде в глаза! Подумайте сами, зачем бы это в Ереване пиндосы сейчас сделали посольство США вторым в мире по численности?
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5 час.

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