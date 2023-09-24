Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам"
Население .
ГОЛОС МОРДОРА
Люди, живущие в Армении, а хотите, я вам расскажу, что будет дальше? Я специально обратился к вам, не как к "армянам".
Комментарии
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Так говорят о покойниках. Чтоб кто то , кого то не забывал... А в реальности свою жизнь нужно доказывать делом, а не памятью...
Инна! Очень бы хотелось, чтобы Армения была всегда. Очень! Но Пашиняна привели пиндосы к власти для того, чтобы Армении не стало! Надо смотреть правде в глаза! Подумайте сами, зачем бы это в Ереване пиндосы сейчас сделали посольство США вторым в мире по численности?
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