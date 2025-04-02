Москалькова: РФ и Украина в апреле передадут по 1,5 тысячи посылок для пленных

Россия и Украина договорились в апреле обменяться посылками для военнопленных. Всего будет передано по 1,5 тысячи посылок с каждой стороны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии