Новым руководителем муниципальной «Тепловой компании» назначен Виталий Киселев (на фото). Именно он будет отвечать за подготовку к отопительному сезону.
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Новым руководителем муниципальной «Тепловой компании» назначен Виталий Киселев (на фото). Именно он будет отвечать за подготовку к отопительному сезону.
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