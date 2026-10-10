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Bloomberg: Saudi Aramco в ноябре поставит нефть в Европу в полном объёме

Bloomberg: Saudi Aramco в ноябре поставит нефть в Европу в полном объёме

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco уведомила европейские нефтеперерабатывающие заводы, что в ноябре поставит им всю запрошенную нефть в полном объёме.

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