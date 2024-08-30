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Весь мир ждет «Гладиатора 2» Ридли Скотта. Чем может удивить продолжение одного из главных фильмов 2000-х?

Весь мир ждет «Гладиатора 2» Ридли Скотта. Чем может удивить продолжение одного из главных фильмов 2000-х?

22 ноября на экраны выйдет «Гладиатор 2» Ридли Скотта — продолжение легендарного фильма с Расселом Кроу, заработавшего пять «Оскаров» и ставшего общемировым хитом, который продолжают смотреть и пересматривать.

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