Участники группы «Иванушки International» прослезились в кино

20 июня в прокат выходит фильм «Тур с Иванушками» с участием солистов культовой группы. Музыкальная комедия рассказывает о приключениях трех подруг, которые отправляются в путешествие по югу России вслед за кумирами.
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