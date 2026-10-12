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Царьград

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В Купино ограничили продажу бензина до 30 литров на машину

В Купино ограничили продажу бензина до 30 литров на машину

На автозаправочной станции «Газпромнефть» в Купинском районе Новосибирской области ввели лимит в 30 литров бензина на один автомобиль из-за ажиотажного спроса, возникшего после сообщений об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Омской области.

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