В Купино ограничили продажу бензина до 30 литров на машину

На автозаправочной станции «Газпромнефть» в Купинском районе Новосибирской области ввели лимит в 30 литров бензина на один автомобиль из-за ажиотажного спроса, возникшего после сообщений об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Омской области.