Модрич может стать одноклубником Месси

Руководство «Интер Майами» заинтересовано в услугах Луки Модрича. Руководство «Интер Майами» заинтересовано в услугах полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Луки Модрича, сообщает обозреватель Флориан Плеттенберг на странице в «Твиттере».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии