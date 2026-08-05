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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер назвал «Ман Сити» главным фаворитом АПЛ: «Мареска весьма компетентен как тренер. Определяющим фактором может стать решение по Родри – останется он или уйдет»

Джейми Каррагер назвал « Манчестер Сити » главным фаворитом предстоящего сезона АПЛ. «Причина, по которой «Сити» – главный фаворит, заключается в том, что, на мой взгляд, они и в прошлом году были близки к титулу.

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