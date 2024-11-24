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У соседней звезды нашли испаряющуюся планету: размером с Юпитер, но уже появился хвост как у кометы

У соседней звезды нашли испаряющуюся планету: размером с Юпитер, но уже появился хвост как у кометы

Астрофизики сделали удивительное открытие за пределами Солнечной системы: они обнаружили огромную планетарную структуру, но интерес к этому объекту подогревает уникальная деталь — планета, размером с Юпитер, буквально «испаряется» под воздействием интенсивного излучения своей звезды.

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