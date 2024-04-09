Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения учебно-боевых задач

Корветы «Бойкий», «Стойкий», «Сообразительный», сторожевой корабль «Неустрашимый» проведут учения по противолодочному обеспечению, выполнят комплекс артиллерийских стрельб, отработают задачи по совместному маневрированию.
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