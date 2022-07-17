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Ямочки на пояснице, что означают эти знаки Венеры?

Ямочки на пояснице, что означают эти знаки Венеры?

  Мы часто завидуем тем, у кого ямочки на лице, но знаете ли вы, что это не единственное, что вызывает зависть? Вы когда-нибудь слышали о ямочках на пояснице? Да, если у вас есть эти симметричные углубления на теле, вам крупно повезло, друг мой.

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