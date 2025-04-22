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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Пинками гнать этого ламбсдорфа из России , пусть скотина знает, что он не достоин своего предка, который служил на бл...Власти Бранденбур...
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До 500 солдат ВСУ еще контролируют небольшой участок в Курской области

До 500 солдат ВСУ еще контролируют небольшой участок в Курской области

До 500 солдат ВСУ еще контролируют небольшой участок в Курской области, сообщил aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов, комментируя взятие российскими военными Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

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