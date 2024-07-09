На Мишиной улице судебные приставы проводят неделю правовой помощи семьям

Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов с 8 по 12 июля 2024 года принимают участие во Всероссийской неделе правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченной к Году семьи и Дню семьи, любви и верности.
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