Какие на самом деле были зарплаты, пенсии, стипендии в СССР

Многие наши современники имеют очень ложное представление о доходах советского человека. И даже неправильно называют сумму минимальной зарплаты.
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