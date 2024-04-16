Какие на самом деле были зарплаты, пенсии, стипендии в СССР

вп

валентина пожиленко

В СССР зарплаты были меньше, но покупательная способность денег была выше за счет невысоких цен. Теперь же зарплаты как бы выше, но и цены значительно выше. чем в СССР, а потому и приобрести теперь необходимое намного сложнее, чем прежде в СССР.