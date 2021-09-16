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Русским внушают, что мигранты необходимы. Разоблачаем эту ложь по пунктам

Русским внушают, что мигранты необходимы. Разоблачаем эту ложь по пунктам

Весь пафос статьи направлен на то, чтобы максимально нивелировать возникший в обществе негатив после трагедии в Бужаниново, протестов в Путилково, повсеместных массовых драк между мигрантами и усилившегося роста этнического криминала.

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