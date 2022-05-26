Страна и люди

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«Спецоперация Z»: По требованию США Дания ужалит нас по Змеиному

«Спецоперация Z»: По требованию США Дания ужалит нас по Змеиному

Экспериментальную датскую батарею ПКР «Гарпун» берегового базирования с Балтики перебрасывают под Одессу Сергей Ищенко На фото: моряки загружают на подводную лодку противокорабельную ракету UGM-84 «Гарпун» (Фото: US Navy/via Globallookpress.

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