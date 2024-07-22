В Орловской области закрыли четыре пляжа

В Орловской области приостановлена деятельность четырёх зон отдыха. Нельзя купаться на прудах в селе Ретяжи Кромского района, «Новый Беленький» Малоархангельского района, озере «Старосельское» Хотынецкого района, на реке Мох Шаблыкинского района.
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