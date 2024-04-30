Фото: коллаж ЦарьградаСегодня 43K прочитали Сводки с фронтов и появление новой оперативной группировки "Север" дают понять, что русские готовят освободительный поход на Харьковскую область.
Небензя пригрозил США. Русские готовят освободительный поход. А в тылу России разворачивается трагедия
Комментарии
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Сергей Трофимов
засилие ислама страшнее природных явлений
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
Ну а куда мужчинам, у которых всё пропало из за паводка идти? Как денег заработать? Только на войну в сложившихся обстоятельствах. Потопы закончатся, пожары начнутся. А потом россиян заместить мигрантами? Эти то даже граждане воевать не будут. Россия не их родина. Они в России и России могут только гадить. Но больше всего гадят России власти, которые весь этот беспредел устроили и усугубляют.
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14 час.
Юрий Вьюхин
По всей стране УБИВАЛИ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. Спросят за это с чиновников?
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2 час.
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