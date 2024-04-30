Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Маша Петрова
    Жаль...Заброшенная "лета...
  • Лев Добрый
    Если подтвердится госизмена, то мерзавца Иванова надо будет расстрелять, а всех чиновников-друзей отправить на стройк...Дело не во взятке...
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Небензя пригрозил США. Русские готовят освободительный поход. А в тылу России разворачивается трагедия

Небензя пригрозил США. Русские готовят освободительный поход. А в тылу России разворачивается трагедия

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Комментарии
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Сергей Трофимов
засилие ислама страшнее природных явлений
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
Ну  а куда мужчинам, у которых всё пропало из за паводка идти? Как денег заработать? Только на войну в сложившихся обстоятельствах. Потопы закончатся, пожары начнутся. А потом россиян заместить мигрантами? Эти то даже граждане воевать не будут. Россия не их родина. Они в России и России могут только гадить. Но больше всего гадят России власти, которые весь этот беспредел устроили и усугубляют.
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14 час.
Юрий Вьюхин
По всей стране УБИВАЛИ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. Спросят за это с чиновников?
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2 час.

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