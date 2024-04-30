Небензя пригрозил США. Русские готовят освободительный поход. А в тылу России разворачивается трагедия

TF

Tatyana Fedotova

Ну а куда мужчинам, у которых всё пропало из за паводка идти? Как денег заработать? Только на войну в сложившихся обстоятельствах. Потопы закончатся, пожары начнутся. А потом россиян заместить мигрантами? Эти то даже граждане воевать не будут. Россия не их родина. Они в России и России могут только гадить. Но больше всего гадят России власти, которые весь этот беспредел устроили и усугубляют.