⚡️В Одессе и области поразили четыре объекта энергетики, обеспечивающие работу украинских портов В порту «Одесса» российские военные ударили по предприятию производства безэкипажных катеров, шести резервуарам с горючим для ВСУ и складам с военно-техническим имуществом, сообщили в Минобороны РФ.
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