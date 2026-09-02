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test mazurok

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⚡️В Одессе и области поразили четыре объекта энергетики, обеспечивающие работу украинских портов В порту «Одесса» российские военные ударили по предприятию производства безэкипажных катеров, шести резервуарам с горючим для ВСУ и складам с военно-техническим имуществом, сообщили в Минобороны РФ.

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