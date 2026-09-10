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Русский Днепропетровск

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Славянск-Краматорск: Лучшие штурмовики Билецкого идут в распыл под ударами ФАБов

Славянск-Краматорск: Лучшие штурмовики Билецкого идут в распыл под ударами ФАБов

Радомир Маркуш 10 сентября 2026 г., 16:55   За высшую точку агломерации с отметкой 199,1 м у Василевской Пустоши началась битва с невиданным ожесточением ….

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