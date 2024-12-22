Новогоднее иммерсивное шоу показали в Астраханском кремле

Астраханский кремль превратился в сцену для новогодней сказки. Жители города стали зрителями грандиозного спектакля, который проходил сразу на двух площадках – классической и ледовой, где соединили фигурное катание, оперу, балет.
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