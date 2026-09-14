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Царьград

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Украинские военные 70 дней ждут ротации, перехват показал настроение

Украинские военные 70 дней ждут ротации, перехват показал настроение

Украинские военнослужащие на запорожском направлении находятся на позициях уже 70 дней, в ожидании обещанной замены.

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