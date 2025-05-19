Сапер Химера рассказал о разбросанных на каждом шагу СВУ в Курской области

Саперы: взрывные устройства в Курской области встречаются буквально на каждом шагу.Старший расчета саперов 91-го полка группировки «Север» с позывным Химера рассказал о том, что на территории Курской области самодельные взрывные устройства разбросаны буквально на каждом квадратном метре.