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В мексиканском штате Герреро разыскивают две пропавшие семьи журналистов

В мексиканском штате Герреро разыскивают две пропавшие семьи журналистов

В мексиканском городе Такско (штат Герреро) объявили в розыск пропавшего журналиста Марко Антонио Толедо Хаймеса и его семью, одновременно с этим стало известно о пропаже еще двух журналистов в этом городе - супругов Сильвии Арсе и Альберто Санчеса, передает РИА Новости, ссылаясь на местную прокуратуру.

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