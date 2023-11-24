В мексиканском штате Герреро разыскивают две пропавшие семьи журналистов

В мексиканском городе Такско (штат Герреро) объявили в розыск пропавшего журналиста Марко Антонио Толедо Хаймеса и его семью, одновременно с этим стало известно о пропаже еще двух журналистов в этом городе - супругов Сильвии Арсе и Альберто Санчеса, передает РИА Новости, ссылаясь на местную прокуратуру.