РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей в 2024 году

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2024 года вновь зафиксирована в Москве – там 50,2% водителей имеют максимальную скидку, что больше на 3,4 п.