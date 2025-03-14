РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей в 2024 году

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2024 года вновь зафиксирована в Москве – там 50,2% водителей имеют максимальную скидку, что больше на 3,4 п.
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