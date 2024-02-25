Погранслужба Украины: на границе с Польшей скопились около 2,4 тысяч грузовиков

Более двух тыс. грузовиков собрались на шести пунктах пропуска на границе между Украиной и Польшей. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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