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Поскольку «мы ещё не начинали» не сработало, воевать РФ придётся ещё долго – Звинчук

Поскольку «мы ещё не начинали» не сработало, воевать РФ придётся ещё долго – Звинчук

Западу руками Украины удалось втянуть Россию в длительную войну на истощение. Лоббисты компаний ВПК стран НАТО уже расписали программу закупок оружия на 15 лет вперёд.

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