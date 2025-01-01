Этот тест пройдут только самые внимательные: найдите ляпы в новогодних фильмах

Каждый год мы пересматриваем праздничные фильмы, которые, кажется, уже знаем наизусть. Однако они до сих пор способны удивлять.
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