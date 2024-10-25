Российские военные Черноморского флота группировки войск "Север" разбили в курском приграничье колонну из 20 единиц техники ВСУ со Stryker, MaxxPro и "Казаками", рассказал командир взвода морпехов с позывным "Коловрат".
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