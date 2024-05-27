Будущее образования: почему все больше людей выбирают онлайн-обучение Юлия ЧелкановаВ последние время в России стремительно растет популярность онлайн-образования, подтверждая прогнозы экспертов и аналитиков.
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