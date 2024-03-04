Игорь Якимчик принял участие в Форуме национальных достижений

На ВДНХ в рамках грандиозной выставки «Россия» День предпринимательства Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в работе Форума национальных достижений, который объединил сотни бизнесменов и политиков.
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