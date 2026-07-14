«Образец торсионного вала отправлен в Детройт для дальнейшего анализа»: КВ-1 на Абердинском полигоне I.
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«Образец торсионного вала отправлен в Детройт для дальнейшего анализа»: КВ-1 на Абердинском полигоне I.
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