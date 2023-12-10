Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия закончила перекройку акваторий, пришло время ревизии территорий, которые могут стать российскими владениями.

Россия закончила перекройку акваторий, пришло время ревизии территорий, которые могут стать российскими владениями.

ООН официально признала Охотское море внутренним морем РФ. Ни одна из стран Балтии не может внести изменения в границы на Балтийском море.

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