Минобороны США: Россия должна объяснить «движения войск у украинских рубежей»

Герман БергПолитикаМинобороны США: Россия должна объяснить «движения войск у украинских рубежей» Пентагон призывает Москву «прояснить намерения» на фоне «движений российских войск вблизи украинской границы».Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса Парфенова (Чиликина)Россия наш дом, а в своём доме мы что хотим то и делаем. Куда хотим, туда идём.BBBriz BazelikПохоже, что "Пидрогон" совсем "берега попутал", - указывает где нам (В НАШЕМ ДОМЕ!?!) нужно находиться и что можно делать!?!Комментировать
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