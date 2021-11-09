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Минобороны США: Россия должна объяснить «движения войск у украинских рубежей»

Минобороны США: Россия должна объяснить «движения войск у украинских рубежей»

Пентагон призывает Москву «прояснить намерения» на фоне «движений российских войск вблизи украинской границы».

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Лариса Парфенова (Чиликина)
Россия наш дом, а в своём доме мы что хотим то и делаем. Куда хотим, туда идём.
Briz Bazelik
Похоже, что "Пидрогон" совсем "берега попутал", - указывает где нам (В НАШЕМ ДОМЕ!?!) нужно находиться и что можно делать!?!

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