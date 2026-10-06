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Татар-информ

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Команда из Зеленодольска выиграла отборочный турнир «Кожаного мяча»

Команда из Зеленодольска выиграла отборочный турнир «Кожаного мяча»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Команда «СШ №3» из Зеленодольска стала победителем отборочного турнира III этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов» сезона 2026 года в дивизионе «Мегаполис» среди мальчиков 2011–2012 годов рождения.

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