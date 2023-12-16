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Бубка: МОК готов получать от Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах

Бубка: МОК готов получать от Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах

Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов работать с Украиной относительно информации о российских и белорусских атлетах, которые поддерживают СВО.

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