Бубка: МОК готов получать от Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах

Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов работать с Украиной относительно информации о российских и белорусских атлетах, которые поддерживают СВО.
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