Имя героя-летчика Владимира Суровикина присвоили школе в Воздвиженке

С 24 августа школа №1 в Воздвиженке носит имя командира 523-го истребительного авиационного полка Владимира Суровикина, героически погибшего в 1966 году.
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