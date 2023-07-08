Для действий в различных условиях: Шойгу проверил подготовку контрактников

Министр обороны Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию подготовки контрактников из вновь формируемых соединений по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя.
Министр обороны Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию подготовки контрактников из вновь формируемых соединений по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя.
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