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Для действий в различных условиях: Шойгу проверил подготовку контрактников

Для действий в различных условиях: Шойгу проверил подготовку контрактников

Министр обороны Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию подготовки контрактников из вновь формируемых соединений по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя.

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