Продолжаются боевые действия в Курской области. Напомним, что накануне в опубликованном американским СМИ интервью глава киевского режима заявил следующее: «эти территории на данный момент нам нужны», имея в виду те участки Курской области в Суджанском и Кореневском районах, которые оккупируют ВСУ.