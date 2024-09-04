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На фоне стабилизации линии фронта в Курской области противник продолжает использовать ДРГ в попытках найти слабые места

На фоне стабилизации линии фронта в Курской области противник продолжает использовать ДРГ в попытках найти слабые места

Продолжаются боевые действия в Курской области. Напомним, что накануне в опубликованном американским СМИ интервью глава киевского режима заявил следующее: «эти территории на данный момент нам нужны», имея в виду те участки Курской области в Суджанском и Кореневском районах, которые оккупируют ВСУ.

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