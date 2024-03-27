Сбер: более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц посещают площадку Домклик в СЗФО

В основном это петербуржцы и жители Ленинградской области Количество уникальных пользователей сервиса Домклик от Сбербанка в феврале 2024 года превысило 2 миллиона человек по Северо-Западному федеральному округу.
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