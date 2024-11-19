В Забайкалье инспекторы ДПС в непогоду доставили в больницу ребёнка, нуждавшегося в медпомощи

В прошлую пятницу экипаж отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Забайкальскому краю в составе старших лейтенантов полиции Владимира Мункуева и Булата Доржиева нёс службу в Читинском районе на федеральной автодороге Чита – Забайкальск, регулируя дорожное движение на участке, где из-за обильного снегопада образовался затор из транспортных средств.