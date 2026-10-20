БлокнотРУ Депутат Мосгордумы привел ряд постов приезжих, живущих в РФ, показывающих, что их отношение к русским далеко от братского и дружеского.
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А кому Медведев это говорит ? Не тем ли кто вагонами везёт азиатов Кем надо быть, чтобы после 90-х, когда в республиках гнали, насиловали, убивали русских, и после этого их миллионами стали завозить в Россию, не только из бывших республик СССР , а из Вьетнама, Бангладеш, Индии Исламисты у себя в странах мирно жить не могут ...а тут и подавно будут свои права качать! Нам грозит похлеще,они все вооружены,диаспоры только фас скажут и нам конец,а то наши власти этого не знают Что значит "грозит"??? Уже вовсю разворачивается! И лягушатники совсем не "пример" - у них не было ни Крокуса, ни Садовода! Пока такие как Затулин сидят в Думе, а не в тюрьме, теракты не прекратятся, а России грозит захват власти исламскими террористами. Печально то что там в заоблачном Кремле и думе, как впрочем и правительстве РФ, так и не понимают - Франция просто тренировочный полигон того что будет в России.
С одной поправкой. Во Франции у мигрантов нет оружия, в России оно у них уже есть!
Пулеметы по кругу и мочить, мочить , мочить...
Грозит,да еще какая,похлеще ,чем на Западе,потому что сам Запад и накачает бабками исламистов у нас внутри..Вот только в верхах много "зашоренных",на этом и погорим..
Стояли звери
Около двери,
Их не пускали,
Они кричали.
Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и добрый смех.
Звери вошли и убили всех.
Что значит "грозит"??? Уже вовсю разворачивается! И лягушатники совсем не "пример" - у них не было ни Крокуса, ни Садовода!
Пока такие как Затулин сидят в Думе, а не в тюрьме, теракты не прекратятся, а России грозит захват власти исламскими террористами.
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