Кирилл Катаник 3 апреля 2024 года славится приметами, поверьями, традициями Юлия СыромятниковаВ увлекательном историческом контексте отмечаемого в нынешний понедельник, 3 апреля 2024 года, старинного праздника «Кирилл Катаник», граждане Российской Федерации предстают перед нами в сияющем свете традиций и обрядов.