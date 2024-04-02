Кирилл Катаник 3 апреля 2024 года славится приметами, поверьями, традициями Юлия СыромятниковаВ увлекательном историческом контексте отмечаемого в нынешний понедельник, 3 апреля 2024 года, старинного праздника «Кирилл Катаник», граждане Российской Федерации предстают перед нами в сияющем свете традиций и обрядов.
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