«Этот день наступит»: куда пропала звезда «Брата-2» Дарья Юргенс

Заслуженная артистка России Дарья Юргенс нечасто фигурирует в новостных заголовках. После звездной роли Мэрилин в фильме Алексея Балабанова «Брат-2» актриса еще не раз снималась в кино, однако пишут о ней не так часто, папарацци не преследуют.