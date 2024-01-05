«Этот день наступит»: куда пропала звезда «Брата-2» Дарья Юргенс

Заслуженная артистка России Дарья Юргенс нечасто фигурирует в новостных заголовках. После звездной роли Мэрилин в фильме Алексея Балабанова «Брат-2» актриса еще не раз снималась в кино, однако пишут о ней не так часто, папарацци не преследуют.
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