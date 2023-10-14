Украина делает разворот к поддержке русскоязычных. Джонсон, Маринович и Ким осудили мовной политики

На Украине наметился поворот к смягчению насильственной украинизации. Сразу три публичных персоны признались в своей любви к русскому языку и заявили, что нельзя заставлять людей силой переходить на «державну мову».
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