Смейся до слёз

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12 музейных экспонатов, которые одни в своем роде и больше таких нет

12 музейных экспонатов, которые одни в своем роде и больше таких нет

У нас, на постсоветском пространстве, закрепился стереотип, что музеи - это не интересно. И только после поездок за границу и походы по тамошним интерактивным музеям становится интересно: а может и у нас есть интересные экспонаты? А они есть везде.

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