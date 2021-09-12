12 музейных экспонатов, которые одни в своем роде и больше таких нет

У нас, на постсоветском пространстве, закрепился стереотип, что музеи - это не интересно. И только после поездок за границу и походы по тамошним интерактивным музеям становится интересно: а может и у нас есть интересные экспонаты? А они есть везде.
У нас, на постсоветском пространстве, закрепился стереотип, что музеи - это не интересно. И только после поездок за границу и походы по тамошним интерактивным музеям становится интересно: а может и у нас есть интересные экспонаты? А они есть везде.
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